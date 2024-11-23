JO1、初のワールドツアー開催決定 北米・アジア含む世界6都市全7公演
11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、自身初となるワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』を開催することを23日、発表した。北米・アジアを含む世界6都市（台北、バンコク、ロサンゼルス、ニューヨーク、北京、ソウル）全7公演となる。
【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿
ワールドツアーの開催は、同日神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』初日公演で発表された。
北京、ソウル以外の開催は、世界最大のライブエンターテインメント企業である「Live Nation Entertainment」の日本法人「ライブネーション・ジャパン」と日本人アーティストとして初となる包括的グローバル・パートナーシップを結び、実現することになった。世界各国に拠点を持つ同社と強力なタッグを組み、グローバル活動を広げ、更なる飛躍を目指す。
【『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』開催日程】
■2025年2月15日（土）台北
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in TAIPEI』
会場：Taipei Music Center
■2025年2月22日（日）バンコク
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BANGKOK』
会場：TRUE ICON HALL
■2025年3月1日(土)ロサンゼルス
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in LA』
会場：The Belasco
■2025年3月4日（火）ニューヨーク
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in NY』
会場：Brooklyn Bowl
■2025年3月23日（日）北京
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BEIJING』
会場：Beijing Exhibition Theater（北京展覧館劇場）
■2025年3月29日（土）、30日（日）
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in SEOUL』
会場：未発表
【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿
ワールドツアーの開催は、同日神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』初日公演で発表された。
【『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』開催日程】
■2025年2月15日（土）台北
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in TAIPEI』
会場：Taipei Music Center
■2025年2月22日（日）バンコク
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BANGKOK』
会場：TRUE ICON HALL
■2025年3月1日(土)ロサンゼルス
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in LA』
会場：The Belasco
■2025年3月4日（火）ニューヨーク
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in NY』
会場：Brooklyn Bowl
■2025年3月23日（日）北京
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BEIJING』
会場：Beijing Exhibition Theater（北京展覧館劇場）
■2025年3月29日（土）、30日（日）
『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in SEOUL』
会場：未発表