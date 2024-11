11人組グローバルボーイズグループ・JO1が、自身初となるワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』を開催することを23日、発表した。北米・アジアを含む世界6都市(台北、バンコク、ロサンゼルス、ニューヨーク、北京、ソウル)全7公演となる。ワールドツアーの開催は、同日神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』初日公演で発表された。

北京、ソウル以外の開催は、世界最大のライブエンターテインメント企業である「Live Nation Entertainment」の日本法人「ライブネーション・ジャパン」と日本人アーティストとして初となる包括的グローバル・パートナーシップを結び、実現することになった。世界各国に拠点を持つ同社と強力なタッグを組み、グローバル活動を広げ、更なる飛躍を目指す。【『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’』開催日程】■2025年2月15日(土)台北『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in TAIPEI』会場:Taipei Music Center■2025年2月22日(日)バンコク『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BANGKOK』会場:TRUE ICON HALL■2025年3月1日(土)ロサンゼルス『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in LA』会場:The Belasco■2025年3月4日(火)ニューヨーク『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in NY』会場:Brooklyn Bowl■2025年3月23日(日)北京『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in BEIJING』会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)■2025年3月29日(土)、30日(日)『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’in SEOUL』会場:未発表