Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡È¼«¸ÊºÇ¹â»î¹ç¡É¹¹¿·¤Ç£Ö²¦¼ê¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Âîµå¡×À¤³¦£²°ÌÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë°Û¼¡¸µ¥×¥ì¡¼Ï¢È¯¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡Ö£±£°£±ÅÀ¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾¡¤Æ¤¿¡×
¡¡¡ÖÂîµå¡¦£×£Ô£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡Ê£²£³Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£·°Ì¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£±¡Ë¡áÃÒÏÂ´ë²è¡á¤¬¡¢Æ±£²°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡Ê£±£¹¡Ë¡áÃæ¹ñ¡á¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¸å¤Ï¡¢½éÀï¤«¤é£³»î¹çÂ³¤±¤Æ´¿´î¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ç¡¼¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÏÅ´ÊÉ¤ÎËÉ¸æ¤È¶¯ÂÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î°Û¼¡¸µ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¶¯¹ë¤È¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¤¿¡££²¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£³¡Ý£³¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ËÆÍÆþ¡£¥²¡¼¥à´Ö¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤òÀú¤ê¡¢´ÑµÒ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤â°ìÅÙ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤â¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ£±£²¡Ý£±£°¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤È¤Î»æ°ì½Å¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢µ»½Ñ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢Àï½Ñ¤ÎÁ´¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÃí¤®¹þ¤ó¤ÇÆÀ¤¿²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¤¯¤é¤¤¤Î¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÞÎØ¤Î·è¾¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦Âîµå¤Î·è¾¡¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ï¡Ë½éÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ë£±£°£±ÅÀ¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÜè¿¶Åì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿°ìÀï¤ò²áµîºÇ¹â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡Ë¸ÞÎØ¤ÎÜè¿¶ÅìÀï¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤ËÇ§Äê¡£¡Ö¤¢¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Æ¬¤â»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥×¥ì¡¼¤¬£±µå¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯£±µå¤º¤Ä¹¶ËÉ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡££°¡¦£±ÉÃ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¾¡¤Æ¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡Ø¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï£±£°£±ÅÀ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±£²£°ÅÀ¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£