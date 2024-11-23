¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¡¡¥¿¥â¥ê¤¬ÁêÊý¤ËÌ¿Ì¾à¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¢¤ÀÌ¾á¤Ë´¶Éþ¡ÖÀ¼¤òÄ¥¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¡Ê²ÏËÜ½à°ì¡¢°æ¾åÁï¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤é¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤ÎÁêÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¤À¤í¡£ÉáÄÌ¤Î¾õ¶·¤Î»þ¤Ë¡Ø²¿¤Ç¤À¤è¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡Ø¤Ø¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¼Ìë¡Ê¤ÎÈÖÁÈ¡Ë¤Ë¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿²¤Æ¤¿¤Î¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²ÏËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¥¿¥â¥ê¡£¥¿¥â¥ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÁ´ÍËÆü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡Ö£±ÈÖºÇ½é¤Ë¡Ê°æ¾å¤Ë¡Ë¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤È¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¥¿¥â¥ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥Ñ³¦¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡×¡¢²ÏËÜ¤Ï¡Ö¤Î¤êÂå¤ÎÂ¿¤¤Æ²ËÜ¹ä¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£²ÏËÜ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢£±¸Ä£±¸Ä¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡£À¼¤ò·è¤·¤ÆÄ¥¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£