ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤¬»î¹çÃæ¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤ËÀ¼¹Ó¤é¤²¤ë¡¡³ÚÅ·£²°Ì¡¦ÆÁ»³¤Î¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦Âç³Ø¤ÎÉô£²²óÀï¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç£²¡Ý£±ÁáÂç¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬»î¹çÃæ¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¡¦ÆÁ»³°ìæÆÅê¼ê¤¬£±£°²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£¡Ö¶å²ó¤Ëº¸Â¡¢½½²ó¤ËÎ¾Â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£±äÄ¹½½²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¿åÊ¬Êäµë¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÁáÂç¡¦¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤ÍºÇ¸å¡¢¤¢¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤Ä¤ë¤Î¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆÁ»³¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¡Ö¤è¤¯Åê¤²¤¿¤È»×¤¦¤è¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡£¤³¤³¤ÇÅê¼êÀ¸Ì¿¤òÀä¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î£±ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤òËº¤ì¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£