BTS JIMIN『2024 MAMA』で「FANS’ CHOICE OF THE YEAR」を受賞

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■2024年の『MAMA』の「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」では、RM、V、JIMIN、JUNG KOOKが賞を席巻！

JIMINが、11月22日、京セラドーム大阪で開催された『2024 MAMA AWARDS』で「FANS’ CHOICE OF THE YEAR」を受賞。JIMINは『MAMA』の大賞4部門中のひとつである部門でトロフィーを獲得し、ワールドクラスの人気を証明した。

これでJIMINはソロアーティストとして2023年に本賞を受賞したのに続き、2024年は大賞を手にし、2年連続受賞という快挙を成し遂げた。

2024年『MAMA』の「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」ではRM、V、JIMIN、JUNG KOOKが賞を席巻し、大きな話題となった。

2024年7月にリリースされたJIMINの2ndソロアルバム『MUSE』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」の2位にランクイン。アルバムのタイトル曲「Who」は、ビルボードのソングチャート「HOT 100」（12位）に直行し、高い人気を証明した。JIMINはビルボードの両メインチャートで17週連続でチャートインし、着実に好成績を記録し続けている。

JIMINは、世界最大の音源ストリーミング「Spotify」でも新記録を記録。「Who」は13日付チャート基準で、2024年に韓国の歌手が発表した曲の中で最短期間で10億ストリーミングを達成した。2024年に公開されたK-POP曲の中で10億再生を超えた曲は「Who」が唯一だ。

リリース情報

2024.07.20 ON SALE

JIMIN

ALBUM『MUSE』

※韓国発売日：7月19日

BTS OFFICIAL SITE

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