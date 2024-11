「ファー小物」は季節感とトレンド感を兼ね備えているから、投入するだけでいつもの装いを簡単に今っぽくアップデートしてくれます。技ありデザインが勢ぞろいの今季はコーデのスパイスに役立つこと間違いなし!

「ファーアイテム」は小物でさりげなく投入!顔まわりや手元にファーでぬくもりを添えてフェミ服をアップデート

出典: 美人百花.com

パールたっぷりのバンスクリップと、型押し風のファーバッグで定番コートスタイルの鮮度を底上げ。

バッグ\12,650/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店) バンスクリップ\1,980/Three Four Time(ジオン商事) コート\37,400/CELFORD ワンピース\15,730/JILL by JILLSTUART イヤリング\16,500/アンテプリマ(アンテプリマ 新宿郄島屋店)

掲載:美人百花2024年12月号「この冬いっそうときめく『愛されファー』と『おしゃれツイード』」

撮影/屋山和樹(BIEI) スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/犬木愛 モデル/泉里香 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部