Ì¸Åç¤¬Ë¾ºÎ¶¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤º´°ÇÔ¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯11·î23Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åì´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê28¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤ÏÀ¾Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢Éé¤±±Û¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Çº¸¡¢±¦¤Èº¹¤µ¤ì¡¢´ÊÃ±¤Ë¤â¤íº¹¤·¡£²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë¹ë²÷¤Ë¤Ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´°ÇÔ¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¡Öº¸º¹¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Î¾Êýº¹¤µ¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¡£
¡¡Éé¤±±Û¤·¤¿¤¬24Æü¤ÎÀé½©³Ú¤Ï¿·Âç´Ø¤ÇÀ¾Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬Áê¼ê¡£¡Ö»Ä¤ê°ìÈÖ¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤ä¡¼¥À¥á¤À¡×¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¡¢ÄË¤à±¦¼ê¼ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£