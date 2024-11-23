¡ÚÂ®Êó¡Û¿À¸Í¶õ¹Á¤Î²¹ç¤ÇÁ¥ÇõÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¡Öµß½õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬ÁÜº÷
¡¡¿À¸Í¶õ¹Á¤Î²¹ç¤ÇÁ¥ÇõÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µß½õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¸Í³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿À¸Í¶õ¹Á¤Î²¹ç¤Ç²ßÊªÁ¥¤È³°¹ñÀÒ¤ÎÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥¤ÎÂç¤¤µ¤ä¾èÁÈ°÷¤Î¿ô¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Öµß½õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¸Í³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¿À¸Í¶õ¹Á¤Î²¹ç¤Ç²ßÊªÁ¥¤È³°¹ñÀÒ¤ÎÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥¤ÎÂç¤¤µ¤ä¾èÁÈ°÷¤Î¿ô¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Öµß½õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£