¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û¥«¥Ë¤Ê¤É¤Î³¤¤Î¹¬¤¬ËÉÙ¡¡µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×3¡Ú2024Ç¯11·îÈÇ¡Û
³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¸ÂÅÙ³Û¤Ë¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦»°Âçµù¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë»°Î¦²¤ËÌÌ¤¹¤ë³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÁÄ®¡ÚµÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¡Û¤Î¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥Ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
3°Ì¡§ËÜ¥¿¥é¥Ð¥¬¥ËµÓ Ìó1kg
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
¸ý¥³¥ßÄÌ¤ê¤ËÂç¤¤¤¥«¥Ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÆé¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²òÅà¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¿È¤â¤®¤Ã¤·¤êÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤âÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¤Ï2Ëü6000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.57
2°Ì¡§À¸ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë 20¡Á30ËÜ¡ÊÌó500g¡Ë
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥«¥Ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÊ¸¤«¤é¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤°¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍÃÊ¤Î³ä¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¤Ï1Ëü5000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.48
1°Ì¡§Ìõ¤¢¤ê¶äºúÀÚ¿È 1¡Á3kg
À¶¾ô¤Ê³¤°è¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Á¥ê»º¤Îºú¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ï¡¢Æé¤Ë¤¤¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ü¤ß¤â¤¢¤ê¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤É¤³¤¬Ìõ¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¨¤ëÉÊ¡£¤³¤ì¤Ê¤é3kg¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
ÎÌ¤â¤¢¤ê¡¢Ì£¤âÂçÊÑËþÂ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¤Ï1Ëü1000±ß¡Á12Ëü6500±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.67
¢¨2024Ç¯11·î19Æü14»þ»þÅÀ¤Î¡Ö³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Î¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¡¢¾å°Ì3¤Ä¤òÁª½Ð¡£Áí¹çÉ¾²Á¡¦¹ØÆþ¼Ô¥ì¥Ó¥å¡¼¤âÆ±»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£