Æ£ËÜÈþµ®¡¢É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¡È»ý¤Á¥Í¥¿¡É¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Ë¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ªÃÎ·ÃÂÞ¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ£ËÜ¼«¿È¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¥®¥ã¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È£²£°£±£¹Ç¯£±£±·î¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÁ´Á³¥ä¥À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È°ì²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤à¤·¤í¡Ë¡ØÌÌÇò¤¤¡¡¶«¤ó¤Ç¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÊÖÅú¡£¶«¤ÖÍ³Íè¤Ï¾±»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¾±»Ê¤¬¡È¶ÚÆù·Ý¿Í¡É¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë²¿¤«¤Ò¤È¸À¶«¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤ËÊÌ¤Ë¤½¤Î¤È¤²¿¤«¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¤¹¤´¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤â¶«¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡Ø¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡Ù¤«¤é¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È±Ç²è¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤À¾ìÌÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢Ì¾Á°¤ò¶«¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é£±£·¡Á£±£¸Ç¯¶«¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥¹¥«¥¹¤Ç¶«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´êË¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÖÅú¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¿å¥À¥¦¤Ç¡Ø¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Á¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£