¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¶×ºù¤ËÇÔ¤ì£²¥±¥¿¾¡Íø¾Ã¤¨¤ë¡¡Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡Áè¤¤¤Ç¤âµÕÅ¾µö¤·¡ÖÁê¼ê¤¬°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´ØÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Åö¤¿¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î±¦¤òº¹¤·¤¿¤¬¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸¾å¼ê¤òµö¤·¡¢¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤¬°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£¿·Âç´Ø¾ì½ê¤Ç£²¥±¥¿¾¡Íø¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÃú¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£¾ì½êÁ°¤Ï¶×ºù¤Ë£´º¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ç´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢¶×ºù¤¬Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¶×ºù¤ÈÊÂ¤ÓÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ¼±¤»¤º¡£ËëÆâ¸åÈ¾Àï¤Î¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¾ì½ê¤ÏÊÙ¶¯¤Î¾ì½ê¤À¤è¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£