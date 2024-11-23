¥ä¥Þ¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥á¥Ã¥·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤±¤É¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼ã¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤È¼ã¡¹¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¤Õ¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¤¤¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Èà¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Â¿¤¯¤Î¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤ÈÆ±¤¸¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁí¾Î¡Ë°é¤Á¡¢Æ±¤¸¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥á¥Ã¥·¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿19ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤³¤Ë¥á¥Ã¥·¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¼Â¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤¬¤Þ¤À¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¥á¥Ã¥·¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ç£´Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤£²²ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ä¡Ä¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Î£²¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏEURO2024³«ºÅÃæ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÆü´©»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎËÍ¤ÎÍ£°ìºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥Ã¥·¤â¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼êËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥á¥Ã¥·¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âºÇ¹â¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÈÈà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¥ä¥Þ¥ë¾¯Ç¯¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Í¡£¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¤½¤ÎÆü´Ñ¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡º£¤Ç¤â¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥Ã¥·¤è¤ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤è¡£¤È¤¯¤ËËÍ¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¥á¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÉã¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤È¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥ä¥Þ¥ë¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢Èà¤ò¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ß¥Í¤Ï»þ¡¹¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥Í¥¤¡Ê¥Þ¡¼¥ë¡Ë¤È»÷¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Ç¥Í¥¤¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤³¤¦¸À¤¦¤ó¤À¡£¤ª¤¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇ§ÃÎ¤¹¤Ù¤ ¡ÈÂ©»Ò¡É¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡°ìÅÙ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£EURO´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¹¤á¤¿¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡ØTikTok¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´î¤ó¤À¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡¢¥ä¥Þ¥ë¡Ê2011Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡£¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¡£¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎµÙ²Ë¤Ë¡¢¥ô¥£¥é¡¦¥Ù¥ë¥ß¡¼¥í¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÍè¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅÂÆ²¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ë¡¼¥Î¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥é¡Ê¥ô¥£¥é¤Î¾¯Ç¯¡Ë¤À¡ª¡×
¡¡
¡¡¥á¥Ë¡¼¥Î¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁª¼ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¥Ð¥ë¥µ¤Î¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¥ä¥Þ¥ë¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤ÎÅê¹Æ¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¼«¿È¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¡×¤È½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¤Õ¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¤¤¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Èà¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Â¿¤¯¤Î¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤ÈÆ±¤¸¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁí¾Î¡Ë°é¤Á¡¢Æ±¤¸¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥á¥Ã¥·¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿19ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤³¤Ë¥á¥Ã¥·¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¼Â¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤¬¤Þ¤À¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¥á¥Ã¥·¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Ç£´Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤£²²ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ä¡Ä¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Î£²¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏEURO2024³«ºÅÃæ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÆü´©»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎËÍ¤ÎÍ£°ìºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥Ã¥·¤â¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼êËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥á¥Ã¥·¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âºÇ¹â¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÈÈà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¥ä¥Þ¥ë¾¯Ç¯¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Í¡£¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¤½¤ÎÆü´Ñ¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡º£¤Ç¤â¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¥Ã¥·¤è¤ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤è¡£¤È¤¯¤ËËÍ¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¥á¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÉã¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤È¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥ä¥Þ¥ë¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢Èà¤ò¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ß¥Í¤Ï»þ¡¹¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥Í¥¤¡Ê¥Þ¡¼¥ë¡Ë¤È»÷¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Ç¥Í¥¤¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤³¤¦¸À¤¦¤ó¤À¡£¤ª¤¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇ§ÃÎ¤¹¤Ù¤ ¡ÈÂ©»Ò¡É¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡°ìÅÙ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£EURO´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¹¤á¤¿¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡ØTikTok¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´î¤ó¤À¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡¢¥ä¥Þ¥ë¡Ê2011Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡£¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¡£¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎµÙ²Ë¤Ë¡¢¥ô¥£¥é¡¦¥Ù¥ë¥ß¡¼¥í¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÍè¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅÂÆ²¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ë¡¼¥Î¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥é¡Ê¥ô¥£¥é¤Î¾¯Ç¯¡Ë¤À¡ª¡×
¡¡
¡¡¥á¥Ë¡¼¥Î¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁª¼ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¥Ð¥ë¥µ¤Î¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¥ä¥Þ¥ë¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤ÎÅê¹Æ¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¼«¿È¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¡×¤È½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£