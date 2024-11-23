¥Ð¥ó¥À¥¤¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤È¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¤ò¹çÂÎ¡õÊÑ·Á¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¤Ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¹çÂÎ¥í¥Ü´á¶ñ¡Ö¥æ¥Ë¥È¥í¥Ü¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥È¥í¥Ü¡×2¼ï¤ò¡¢2024Ç¯11·î30Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤È¡¢¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¥Ô¥¶¤ÏÇò¥Ð¥¤¤È¹çÂÎ
¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¥â¥Î¤¬"¥¢¥ê¥¨¥Ê¥¤"ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹çÂÎ¤·ÆóÂÊâ¹Ô·¿¤Î¥í¥Ü¤Ë½Ö´ÖÊÑ·Á¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊÌ¾¦ÉÊÆ±»Î¤Ç¤â¹çÂÎ¤Ç¤¡¢º£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î2ÂÎ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥È¥í¥Ü ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤È¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬¹çÂÎ¡¦ÊÑ·Á¤·¤Æ¥í¥Ü¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹çÂÎ¸å¤Î¥í¥Ü¤Î´é¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¥ê¥ó¡×¡¢»Ø¤Î¥¥ã¥Î¥óË¤¤ÏÃæ¿È¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥È¥í¥Ü ¥Ô¥¶¡¼¥é¥Ý¥ê¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¶¡¼¥é¤Î¡Ö¥Ô¥¶¡×¤ÈÇò¥Ð¥¤¤¬¹çÂÎ¡¦ÊÑ·Á¡£¥Ô¥¶¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ô¥¶¤ÎÈ¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ó¥¢¥ó¥«¡×¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤òÆþ¤ì¹þ¤à¡£
¥í¥Ü¤Î´é¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¥Ô¥¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸ªÉô¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥í¥´ÉôÊ¬¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥¶¡¼¥é¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï3850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£