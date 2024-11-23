Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÀï¤¤¤Ë¤Î¤¾¤à¿¬ÁêËÐÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸©Æâ³°¤«¤é19Æ¬¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À©¸Â»þ´Ö¤Î1Ê¬´Ö¤Ç¤ª¿¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤ï¤»Áê¼ê¤òÏÈ¤Î³°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤é¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£

¶²Îµ¤¿¤Á¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤­¤Ç·üÌ¿¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Í¥¾¡¼Ô¡ÖÁê¼ê¤Î¿¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×

Á°²óÍ¥¾¡¼Ô¡Ö¡ÊQ¡§µîÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡ËµîÇ¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤ÏÂ¾¤Î¶²Îµ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ°ì²óÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×

ËÌ³¤Æ»¤«¤é»²²Ã¡ÖÍèÇ¯¤â¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿¿·õ¾¡Éé¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£