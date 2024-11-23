上海で中国国際旅游交易会が開幕
22日、中国国際旅游交易会の中国旅遊集団ブースで、北京冬季五輪公式マスコット「氷墩墩（ビンドゥンドゥン）」の辰年バージョンと記念撮影する人。（上海＝新華社記者/方竽）
【新華社上海11月23日】中国国際旅游交易会（CITM2024）が22日、上海市の国家会展中心（エキシビション・コンベンションセンター）で始まった。今年のテーマは「ニーハオ！中国」。約5万3千平方メートルの会場に国内文化・観光、文化観光科学技術、文化機関・博物館クリエーティブ、インバウンド観光円滑化・観光サービス、文化・観光体験、海外文化・観光の六つの展示エリアを設けている。
22日、中国国際旅游交易会の大阪・関西万博ブース。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会で披露された西蔵自治区ガリ地区の歌と踊り。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会で、パフォーマンスを見る人たち。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会の中国旅遊集団ブースで、スタッフと記念撮影する人（中央）。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会の山東省ブースで披露された舞踊。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会の安徽省ブースで、吹糖人（あめ細工）を体験する人（右）。（上海＝新華社記者/方竽）
22日、中国国際旅游交易会の浙江省ブースで話し合う出展者。（上海＝新華社記者/方竽）