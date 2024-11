ウォーカープラス編集部では、国内海外1万9000以上の遊び・体験・レジャーを予約できるオプショナルツアー専門サイト 「ベルトラ(VELTRA)」 の中から、おすすめのプランをピックアップして紹介。今回は、奈良で楽しめる、奈良発着で体験できる珍しいレジャーやアクティビティの中から、売れ筋TOP5のプランを厳選。古代日本ゆかりの地を巡るツアーや寺を巡礼するツアーまで、多彩なラインナップだ。

■奈良定期観光バス 法隆寺+中宮寺+慈光院+薬師寺+唐招提寺 を巡る1日バスツアー<7時間/昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>■奈良定期観光バス 法隆寺+中宮寺+慈光院+薬師寺+唐招提寺 を巡る1日バスツアー<7時間/昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>「斑鳩の里」から「西ノ京」をゆったり巡る1番人気の1日コース。聖徳太子ゆかりの法隆寺をはじめ世界遺産薬師寺、「天平の甍」で有名な鑑真和上が開かれた唐招提寺など、奈良を代表する名所を訪れる。慈光院では抹茶も賞味できる。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■貸切観光タクシー 法隆寺・中宮寺・慈光院・薬師寺など「西ノ京」をめぐる 古都奈良おすすめコース <4.5時間/1〜9名/奈良市内送迎可> by 服部タクシー■貸切観光タクシー 法隆寺・中宮寺・慈光院・薬師寺など「西ノ京」をめぐる 古都奈良おすすめコース <4.5時間/1〜9名/奈良市内送迎可> by 服部タクシー法隆寺から西ノ京の寺院を訪ねるコース。聖徳太子ゆかりの中宮寺や法輪寺、三重塔の法起寺、農家風の外観の慈光院、言わずと知れた薬師寺、唐招提寺と歴史的建造物を巡る。奈良の奥深さを感じて。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■奈良定期観光バス 大神神社+キトラ古墳「四神の館」+石舞台+飛鳥寺+橘寺 古代日本ゆかりの地をめぐる1日バスツアー<8時間/昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>■奈良定期観光バス 大神神社+キトラ古墳「四神の館」+石舞台+飛鳥寺+橘寺 古代日本ゆかりの地をめぐる1日バスツアー<8時間/昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>日本最古の神社「大神神社」をはじめ、石舞台古墳やキトラ古墳壁画体験館「四神の館」、聖徳太子誕生の地に創建されたと伝わる「橘寺」、日本最古の仏教寺院「飛鳥寺」など、明日香の名所を1日かけてご案内。また、VR映像を通して古代の飛鳥を体感!石舞台古墳の造形風景や、古代の飛鳥の映像をみられる。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■貸切観光タクシー 大和四寺巡礼コース 長谷寺+室生寺+岡寺+安倍文珠院<1〜9名/奈良市内送迎可> by 服部タクシー■貸切観光タクシー 大和四寺巡礼コース 長谷寺+室生寺+岡寺+安倍文珠院<1〜9名/奈良市内送迎可> by 服部タクシー貸切観光タクシーで巡る大和四寺巡礼ツアー。約千点の文化財を所蔵する長谷寺、国宝の金堂や本堂、五重塔のある室生寺、国内最大の如意輪観音坐像のある岡寺、日本三文殊の一つである安倍文珠院を回る。地元に詳しいドライバーが案内するので、まだ知らない大和四寺についての話を聞けるかも!?→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■奈良定期観光バス 大和四寺巡礼ツアー 安倍文殊院+岡寺+室生寺+長谷寺を1日で参拝<昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>■奈良定期観光バス 大和四寺巡礼ツアー 安倍文殊院+岡寺+室生寺+長谷寺を1日で参拝<昼食付/JR奈良駅・近鉄奈良駅発>奈良の四ヶ寺を1日で参拝できる充実の1日バスツアー。いずれも1200年以上の歴史を誇るお寺。いにしえから変わらず人々に寄り添い、暮らしを見つめてきた御仏に手を合わせ、その御心に想いを馳せてみませんか?昼食は絶品山菜料理に舌鼓。アクセス抜群の奈良駅発着が嬉しいポイント!→◆ベルトラでプランの詳細をチェック→◆東京のアクティビティ売れ筋人気ランキングはこちら