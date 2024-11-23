28ºÐ¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡¡½÷Í¥Æà·î¥»¥Ê¤µ¤ó¤¬¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©Àï¡× ¡¡Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ÖSILK of the MOON¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆà·î¥»¥Ê¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖSILK of the MOON¡×¡ÊÀÇ¹þ4400±ß¡¢È¯¹Ô¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¢È¯Çä¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬12·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¼Ì¿¿²ÈTim Gallo»á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ°Ê¾å¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ä©ÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ì¡¼¥É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿Æà·î¥»¥Ê¤µ¤óºÇ¿·¼Ì¿¿½¸
Æà·î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä½÷À¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢10¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Ê¾å¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ì¡¼¥É¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2025Ç¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼À©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà·î¤Ï¡Ö2024Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆÁá¡¹¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎTim¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸µ¤ËºîÉÊÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤È½÷À¤Î¿ÀÈë¤Ï¡¢¿¼±ó¤ÇÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍßË¾¤µ¤¨¤âÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£ËÜÇ½¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£Æü¤ËÆü¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë·î¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä½÷À¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»ä¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¤¤¿»ä¡£ÀäÂÐÅª¤«¤ÄÁêÂÐÅª¤Ê»ä¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¸÷¤Ç¾È¤é¤·µ±¤«¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆà·î¥»¥Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1996Ç¯5·î30Æü´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£A·¿¡£½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2023Ç¯ÅÙ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥¹¡¦ÆüËÜÍ¥¾¡¡£±Ç²è¡ÖÃÔ¿Í¤Î°¦¡×¤¬11·î29Æü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¡£