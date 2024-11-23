¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×º£µ¨¤Ç°úÂà¤ÎÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÃÏ¡¦Ä¹ºê¤Ë´¶¼Õ¡¡ÍèÇ¯1·î¤â¼Â»Ü
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄÌ»»160¾¡º¸ÏÓ¡¢ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¥Ó¥Ã¥°N¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹ºê¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¡£ºÇ¸å¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º¤ò¤³¤ÎÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÌîµå¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤äÌ´¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ºê¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤Ëº¸¸ªÄË¤È¤Ê¤ê¡¢19Ç¯¤«¤éÄ¹ºê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°úÂà¤¹¤ë24Ç¯¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÄ¹ºê¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÏÄ¹ºê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö°ú¤·Ñ¤®¤â´Þ¤á¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï¸Ç¼¤·¡¢Íè½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¡Ö°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È°ÕÍß¤â¸«¤»¤¿¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë