»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Â¼ÎÓ¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡¡ÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡¡µÞ¤¤çÁê¼êÀèÈ¯ÊÑ¹¹¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¦£²¼¡¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÝÂæÏÑÂåÉ½¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£±ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Â¼ÎÓ¤¬½é²ó¡¢º¸±Û¤¨¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿£±£¸Æü¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±£±¡Ý£³¤È²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¼ÎÓ¼«¿È¤Ï£¶ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¸å¤Î½é°ÂÂÇ¡£°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ó°ÌÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£