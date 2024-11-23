¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦¹ÃÓ¤¬ÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡Â´ÏÀ¤ÇÂçË»¤·¡ÖÁá¤¯Îý½¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Åì³¤Âç¶å½£¡¦¹ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÀÌó¶â4000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð800Ëü±ß¤ÇÆþÃÄ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥°¥é¥Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ëµí¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤Éµí¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÃÜ»º¶È³¦¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢ÇÀ³ØÉô±þÍÑÆ°Êª²Ê³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿°Û¿§¤Î±¦ÏÓ¡£¡ÖÂç³ØÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄµåÂ®¤ÎÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¡ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂ´ÏÀ¤Î¼¹É®¤ÇÂçË»¤·¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌî¾Æ¤´ÉÍý¤¬ÅÚ¾í¤ËµÚ¤Ð¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÅÚ¾í¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¼Â¸³¤ò½ª¤¨¡¢¼¹É®ºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¤ÏÍèÇ¯2·îÃæ½Ü¤ÎÈ¯É½¤À¤¬¡¢1·î¤Ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡¢2·î¤Ë¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÃÓ¤Ï12·î²¼½Ü¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂ®153¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î±¦ÏÓ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËMAX¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁá¤¯Â´ÏÀ½ª¤ï¤é¤»¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤ÏºäËÜ¡¢ÏÂÅÄ¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤Î¡Ö¥³¥¦¥·¥í¥¦¡×¡£²¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Âç³Ø¤Ç¡Ö¥³¥Á¥í¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ÃÓ¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£