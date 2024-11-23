A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÄÍ¡ù¥ê¥«¡É³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½ ËÜ¿Í¤«¤é¿½¤·½Ð¡Ö¤ªÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/23¡ÛA.B.C-Z¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÄÍÅÄÎ½°ì¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖÄÍ¡ù¥ê¥«¡×¤¬11·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÄÍ¡ù¥ê¥«¡É ¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤ËÁáÃåÂØ¤¨
ÄÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÍ¡ù¥ê¥«¤Ï11·î23Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÍ¡ù¥ê¥«ËÜ¿Í¤«¤é¡Ø¤ªÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ®⻑¤·¤¿ÄÍ¡ù¥ê¥«¤òÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÍ¡ù¥ê¥«¤Ï2024Ç¯4·î¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¡£6·î¤ËÅÔÆâ5¥ö½ê¤Ç½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡¢10·î¤ËÂçºåÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢8·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2024¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÍ¡ù¥ê¥«¤Ï11·î23Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÍ¡ù¥ê¥«ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤ªÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À®⻑¤·¤¿ÄÍ¡ù¥ê¥«¤òÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ 11·î23Æü ÄÍÅÄÎ½°ì
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÄÍ¡ù¥ê¥«¡É ¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤ËÁáÃåÂØ¤¨
¢¡ÄÍ¡ù¥ê¥«¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
ÄÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÍ¡ù¥ê¥«¤Ï11·î23Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÍ¡ù¥ê¥«ËÜ¿Í¤«¤é¡Ø¤ªÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ®⻑¤·¤¿ÄÍ¡ù¥ê¥«¤òÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÍ¡ù¥ê¥«¤Ï11·î23Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÍ¡ù¥ê¥«ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤ªÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À®⻑¤·¤¿ÄÍ¡ù¥ê¥«¤òÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ 11·î23Æü ÄÍÅÄÎ½°ì
¡Ú??¡Û— ÄÍ¡ù¥ê¥«??? (@rikachan_ymg) November 23, 2024
¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/BNUXuo0BnH
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û