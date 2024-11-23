°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö5ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡8ºÐ»ù´Þ¤à6¿Í¤òÈÂÁ÷¡¡ÃËÀ1¿Í¤¬·Ú½ý¡¡°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô
23Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÌïÉÙ»Ô¾åÌîÄ®¤Î°ËÀªÏÑ´ßÆ»²¼¤ê¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬Á°¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ5Âæ¤¬¤«¤é¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢8ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤àÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Î55ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£