¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²ÊÆ¹ñÂåÉ½¥³¡¼¥Á£²¿Í¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£Í£Ö£Ð¤ò½ËÊ¡¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¡×
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é£µ¡½£¶ÊÆ¹ñ¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¤â»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æ±¥³¡¼¥Á¤Î£Ä¡¦¥¨¥Ù¥ë»á¡¢¥É·³¤Ç¤Ï£Ç£ÍÊäº´¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¡¢£Ò¡¦¥ì¥Í¥¡¼»á¤¬£²£³Æü¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥¨¥Ù¥ë»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾Þ¡£Á´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡Ø£µ£°¡½£µ£°¡Ù¤òÃ£À®¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤ë¡£æÆÊ¿¤Î²ÈÂ²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Ë¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ë¤¤¡¢³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¡Öµð³Û¤Î·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤á¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Í¥¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤Îº£µ¨¤Î³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åêµå¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÈà¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï°ÊÁ°¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç£²ÅÙ£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆóÅáÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£º£²ó¤Î£Í£Ö£Ð¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¡££µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£°ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤¬£µ£¹ÅðÎÝ¤â¤¹¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶ÃÃ²¡£º£½Õ¤ÏÅðÎÝ¤Î½õ¸À¤òÂçÃ«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈà¤Ï¡ÊÂÇ½ç¤Ï¡Ë£²ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢£±ÈÖ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤âÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç±¦Éª¤Î²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï£µ£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£°ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°£²´§¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼êºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£¹ÅðÎÝ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¡¢£Ä£ÈÀìÇ¤¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î£Í£Ö£Ð¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¡£¥ê¡¼¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤â»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£