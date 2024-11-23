ÆüËÜ¤Ç´¶·ã¤·¤¿170±ß¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬Ï¢Æü´®Ç½¡Ö¤ªÆù¤ÎÌ£¡×
¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆµ¼Ô
¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆµ¼Ô¤¬¡¢Ï¢Æü¡ÈÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¡É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥ì¥¢µ¼Ô¤Ï22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥¢µ¼Ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¶Ã¤¤¤¿Ê¸²½¤ä¿©¤ÙÊª¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤ä¡¢¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤ÎÆüËÜ-¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¥²¡¼¥à¤Ë¡£¥¯¥ì¥¢µ¼Ô¤Ï¡ÖÌë¿©¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ð¡¼¥ÙQ¤¢¤¸ ÆùÁý¤·¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤ªÆù¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤¬¤·¤Æ¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤À¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó170±ß¤Î°ìÉÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë