¿Í¸¢½µ´ÖÁ°¤ËÂçÊ¬»Ô¤Ç¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿
Íè·î4Æü¤«¤é¤Î¿Í¸¢½µ´Ö¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¸©¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Î¥¬¥ì¥ê¥¢ÃÝÄ®¥Éー¥à¹¾ì¤Ë¤ÏDV¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ê¤É24¤Î¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÎÙÊÝ´Û¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¿Í¸¢¹ÖºÂ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤äÊ¸²½¶µ¼¼¤ÇÀ½ºî¤·¤¿½ñÆ»ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤äÉ¸¸ìºîÊ¸¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¾®Ãæ¹â¹»5¹»¤È»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤é38¿Í¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤áÂº½Å¤·¤¢¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£