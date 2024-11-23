¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î1¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ1700±ß¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¡Ö¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Î·×»»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î1¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ1700±ß¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê2¥«·î¤Ç3400±ß¡¢3¥«·î¤Ç5100±ß¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¡Ê¥ä¥Þ¤µ¤ó¡Ë
²ÃÆþ´ü´Ö¤¬480¥«·î¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËËþ³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö480¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü6000±ß
¤·¤«¤·¡¢1¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È479¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý1¥«·î¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö479¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü4300±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û1700±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È478¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý2¥«·î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö478¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü2600±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û3400±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È477¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý3¥«·î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö478¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü900±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û5100±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬1¥«·îÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë1700±ß¤º¤ÄËþ³Û»Ùµë¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤Ç¯¶â³Û¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¡Ö¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Î·×»»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î1¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ëþ³Û»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ1700±ß¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Ö²¼µ¤ÎµºÜ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¡§Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ì¤Ç¼´ü´ÖÊ¬¼õµë¤Ç¤¤ëÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï20¡Á60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç480¥«·î»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢Á´´ü´Ö480¥«·î»ÙÊ§¤¦¤È¡¢Ëþ³Û¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â81Ëü6000±ß¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ì¤Ç¼´ü´ÖÊ¬¼õµë¤Ç¤¤ëÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÃÆþ´ü´Ö¤¬480¥«·î¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËËþ³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö480¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü6000±ß
¤·¤«¤·¡¢1¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È479¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý1¥«·î¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö479¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü4300±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û1700±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È478¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý2¥«·î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö478¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü2600±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û3400±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¥«·îÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È477¥«·î¡Ê480¥«·î¡Ý3¥«·î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢
81Ëü6000±ß¡ß²ÃÆþ´ü´Ö478¥«·î¡¿480¥«·î¡á81Ëü900±ß
¤ÈËþ³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯³Û5100±ß¡¢»Ùµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬1¥«·îÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë1700±ß¤º¤ÄËþ³Û»Ùµë¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤Ç¯¶â³Û¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)