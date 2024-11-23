¡ÚÀ¾ÌîÏ¯¡ß¹áÀî¿¿»Ê¡Û¡Ö¥í¥·¥¢£×ÇÕ¡×Âç²ñÁ°¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¹áÀî¿¿»Ê¤Î¤â¤È¤Ø¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÌÂ¤Ã¤¿¡©À¾ÌîÁ°´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡ÈÆüËÜ¤Î£±£°ÈÖ¡É¤Ø¤Î»×¤¤¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦À¾ÌîÏ¯¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤Ç£±£°ÈÖ¤òÉÕ¤±¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå£Í£Æ¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¤«¤é¡¢ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼·èÃÇ¤Î¡È¿¿°Õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Þ¤ÇÃ±¿È¤Ç¹áÀîÁª¼ê¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©£¶Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·èÃÇ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢§¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¡¡¼«Ê¬¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÂ¤Ã¤¿¤«¡Ö¿´¶¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤òÎ¨¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È£±£¶Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£ÇÂçºå¤Ç¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÆ³¤¡¢£²£°£°£·Ç¯¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢£²£°£°£¸Ç¯Å·¹ÄÇÕ¡¢£Á£Æ£Ã¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ÇÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤Ç£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå£Í£Æ¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¡££×ÇÕÁ°¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¹áÀîÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Þ¤ÇÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÆü¤À¤±¡¢ÄË¤ß¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¤Í¤§¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹áÀîÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÂ¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö¿´¶¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ã±¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¤Î¤¦¤ä¤ì¤Æ¤¤ç¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£×ÇÕ¤Ç»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤ËËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡££¶Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×ÆüÍË¿¼Ìë£°¡§£µ£°¡Ý£±¡§£²£°ÊüÁ÷¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£±·î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë¼ýÏ¿¤è¤ê¡Ë