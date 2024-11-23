7²¯4200ËüÇ¯Á°¤Î²ÐÀ±¤Ë±ÕÂÎ¤Î¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÐÀ±ð¨ÀÐ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬¼¨º¶

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Source
Purdue University - Meteorite contains evidence of liquid water on Mars 742 million years agoPurdue University - Chunk of the Lafayette Meteorite from Mars returning to PurdueTremblay et al. - Dating recent aqueous activity on Mars (Geochemical Perspectives Letters)O'Brien et al. - Using Organic Contaminants to Constrain the Terrestrial Journey of the Martian Meteorite Lafayette (Astrobiology)¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û - ¸¦µæÊó¹ð AÎà¡ÊÆ°Êª³Ø¡Ë Âè50´¬Âè1¹æ
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