Âç³Ø¥æ¡¼¥¹5ÃÄÂÎ¡¢¼¼Æâ4ÃÄÂÎ¤Ë¶â¾Þ¡¡Á´ÆüËÜ¹ç¾§¥³¥ó¤ÎÂç³Ø¿¦¾ì°ìÈÌ
¡¡23Æü¤Ë¾¾»³»Ô¤Î°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿Âè77²óÁ´ÆüËÜ¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊÁ´ÆüËÜ¹ç¾§Ï¢ÌÁ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤ÎÂç³Ø¿¦¾ì°ìÈÌÉôÌç¤Ï¡¢1ÆüÌÜ¤Î±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¥æ¡¼¥¹¤ÎÉô¤ÇÅÔÎ±Ê¸²ÊÂç¹ç¾§ÃÄ¡Ê»³Íü¡Ë¡¢¼¼Æâ¹ç¾§¤ÎÉô¤ÇEnsemble Nisi¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇÍ¥½¨¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë=°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¡¢¹âÌîÎÉÊå»£±Æ
¡¡Ä«Æüºî¶Ê¾Þ¡Ê¹ç¾§ÁÈ¶Ê¡Ë¤ÎÉ½¾´¤â¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÊ¿ÌÚ¸ç¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ë¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÏÆ±À¼¹ç¾§¤ÎÉô¤Èº®À¼¹ç¾§¤ÎÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÎÁ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£»ëÄ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÅöÆü¤Þ¤ÇÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡Êhttps://t.asahi.com/coron¡Ë¤Ç¡£
¡¡¿³ºº·ë²Ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÆÃÊÌ¾Þ°Ê³°¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï½Ð±é½ç¡Ë
¡þÂç³Ø¥æ¡¼¥¹¤ÎÉô
¡¡¡Ú¶â¾Þ¡ÛÅÔÎ±Ê¸²ÊÂç¹ç¾§ÃÄ=Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Áá°ðÅÄÂç¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¡ÊÅìµþ¡Ë=¾¾»³»Ô¶µ°éÄ¹¾Þ¡¢Æ±»Ö¼Ò¥°¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµþÅÔ¡Ë=ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ¡¢Man de rart¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢¶âÂôÂç¹ç¾§ÃÄ¡ÊÀÐÀî¡Ë
¡¡¡Ú¶ä¾Þ¡ÛËÌ³¤Æ»Âç¹ç¾§ÃÄ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¶åÂçº®À¼¹ç¾§ÃÄ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢Chor Karmin¡ÊÄ»¼è¡Ë
¡¡¡ÚÆ¼¾Þ¡ÛRHAPSODY JAPAN¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢Ê¡ÅçÂçº®À¼¹ç¾§ÃÄ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢°¦É²Âç¹ç¾§ÃÄ¡Ê°¦É²¡Ë
¡þ¼¼Æâ¹ç¾§¤ÎÉô
¡¡¡Ú¶â¾Þ¡ÛEnsemble Nisi=Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢½÷À¼¹ç¾§ÃÄ¥½¥ì¥¤¥æ¡Êº´²ì¡Ë=¾¾»³»ÔÄ¹¾Þ¡¢PRO MUSICA VIVA¡ÊÅìµþ¡Ë=ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ¡¢ÁÒÉß¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¡Ê²¬»³¡Ë
¡¡¡Ú¶ä¾Þ¡ÛAF¹ç¾§ÃÄ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢Female Ensemble Mandaelite¡Ê°¦É²¡Ë¡¢¥¨¥·¥å¥³¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¡¡¡ÚÆ¼¾Þ¡ÛChor Triangle¡ÊÅçº¬¡Ë¡¢»¥ËÚ¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¥¯¥ï¥¤¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¤³¤½¤ê¡ÊÊ¡Åç¡Ë