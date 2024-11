ゆずが11⽉27⽇、松たか子とのコラボレーション楽曲「Chururi(feat.松たか⼦)」を配信リリースすることが決定した。ゆずは2024年、松たか子出演による⽇産サクラの新CMソング「Chururi」を書き下ろした。ゆず⾃⾝もCMにカメオ出演するなど、CM限定としてゆずと松たか子との3⼈歌唱バージョンが使⽤されていた。

■ゆず「Chururi(feat.松たか子)」>



2024年11⽉27⽇(⽔)リリース

※⽇産サクラCM ソング

▶ゆず × 松たか⼦、⽇産サクラ新CMで「Chururi」コラボ歌唱

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

▼2024年

10月19日(土) 長野・長野ビッグハット

10月20日(日) 長野・長野ビッグハット

10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ

12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ

12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30



関連リンク

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

もともとはCMの使⽤箇所のみがレコーディングされていたが、同世代ということもあり、3⼈はレコーディング時にほぼ初対⾯ながら意気投合。その後、ゆずサイドから「Chururi」のフルサイズ歌唱を改めてオファーし、松たか子がこれを快諾したことで、改めて北川悠仁のプライベートスタジオにて再びレコーディングが行われたという。歌い分けも新たに構築し、三者三様ながらも⼼地よく調和された歌声が響く「Chururi(feat.松たか子)」が誕⽣したかたちだ。ゆずが他アーティストとの歌唱楽曲をリリースするのは、2017年発表の20周年記念ベストアルバム『ゆずイロハ』に特別収録された、いきものがかり(イロトリドリ)、back number(サヨナラバス)、SEKAI NO OWARI(悲しみの傘)とのコラボレーション以来、約7年ぶり。また、松たか子が歌唱する楽曲リリースは、STUTS & 松たか子名義で2021年に発売した『Presence』以来、約3年ぶりとなる。ゆずは現在、最新アルバム『図鑑』を引っ提げて全国ツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA>を敢⾏中だ。来春には、セットリストを⼀部変更して追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>の開催も決定しており、全36公演で延べ34万⼈を動員する。