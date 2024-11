ACIDMANが2025年1月8日、映画『ゴールデンカムイ』続編ドラマの最終話エンディング曲にして新曲「sonet」収録シングルCDをリリースする。そのジャケット写真および収録内容が発表となったほか、11月24日のドラマ次回予告編映像にて「sonet」の音源が初公開されることが明らかとなった。映画『ゴールデンカムイ』の続編となる『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』が現在WOWOWにて放送/配信中だ。映画『ゴールデンカムイ』主題歌「輝けるもの」に続いて、ドラマ最終話のエンディングテーマとして「sonet」が起用されるなど、ACIDMANが連続して漫画実写化プロジェクトを盛り上げる。

■シングル「sonet」リリース情報



配信開始:2024年12月2日(月)CD発売:2025年1月8日(水)CD予約リンク:https://acidman.lnk.to/sonetPR●シングルCD商品概要【初回限定盤(CD+Blu-ray)】TYCT-39265 / \6,600(税込)・紙ジャケット仕様※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入▼CD収録内容01. sonet※WOWOW『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話エンディングテーマ02. sonet (Instrumental)03. 輝けるもの Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)▼Blu-ray収録内容<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)・金色のカペラ・風が吹く時・歪んだ光・ミレニアム・Braight & Right・ユートピア・ラストコード・赤橙・銀河の街・水写・アルケミスト・彩-前編-・彩-後編-・ワンダーランド・輝けるもの・アレグロ・ある証明encore・白と黒【通常盤(CD)】TYCT-30152 / \1,500(税込)・紙ジャケット仕様※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入▼CD収録内容01. sonet※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-」最終話エンディグテーマ02. sonet (Instrumental)03. 銀河の街 Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)04. ワンダーランド Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)●Pre-add / Pre-saveとは?Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能。前もってPre-add / Pre-saveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。●CD購入者応募抽選特典ACIDMANメンバー直筆サイン入り告知ポスター(100名様)応募期間:2025年1月8日(水)12:00〜1月31日(金)23:59※応募方法など詳細は、CDに封入されている応募抽選券をご確認ください。※応募抽選券は初回限定盤、通常盤の初回プレス分のみ封入となります。●CDショップ別購入者特典・UNIVERSA MUSIC STORE:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO SET・タワーレコード:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO ポストカード・Amazon:メガジャケ・その他CDショップ:ポストカード※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。※各特典のデザインは後日発表します。