·ù¤è·ù¤è¤â¹¥¤¤Î¤¦¤Á¡© ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎËÜ²»¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¿ËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌ¡×¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ð¤«¥ê¤À¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤Î¥ª¡¼¥µ¡£¥ª¥¿¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ìÁ´¤¯¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò¤â¤ÄÈà½÷¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡©¡¡¤¤¤¶À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤Î²ñÏÃ¤Ç¡ÖS¤«M¤«¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£ ¡¡Âç¿Íµ¤¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍÌ¡²è²È¤¬ÄÖ¤ë¹ñºÝÎø°¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î·ëº§´Ñ¤äÀ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¡¢ÆüËÜ¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à