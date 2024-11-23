¡ØYAIBA¡Ù31Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¡¢ÍèÇ¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ªÊüÁ÷ÏÈ¤Ï¥³¥Ê¥ó¤ÎÁ°¡¡PV¸ø³«¤ÇÅ´·õ½½ÏºÌò¤Ï¾®À¾¹î¹¬¡¢µÜËÜÉðÂ¢Ìò¤Ï¿ÛË¬Éô½ç°ì
¡¡Ì¡²è¡ØYAIBA¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢1994Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ°ÊÍè¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·PV¡¦ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Å´·õ½½ÏºÌò¤ò¾®À¾¹î¹¬¡¢µÜËÜÉðÂ¢Ìò¤ò¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍë¿À·õ¤ÈÉ÷¿À·õ¡ªÇ÷ÎÏ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØYAIBA¡Ù¿·ºî¤ÎºÇ¿·±ÇÁü
¡¡¡ØYAIBA¡Ù¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÉÁ¤¯Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ØYAIBA¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÄ¾Á°ÏÈ¤È¤Ê¤ëÅÚÍË¸á¸å5»þ30Ê¬ÏÈ¤Ë·èÄê¡£1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÄ»³ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Å´ ¿Ï¡ÊÀ¼¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Êö¤µ¤ä¤«¡ÊÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡Ë¡¢¿Ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦µ´´Ý ÌÔ¡ÊºÙÃ«²ÂÀµ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¿Ï¤ÎÉã¡¦Å´·õ½½Ïº¡Ê¾®À¾¹î¹¬¡Ë¡¢·õ¹ë¡¦µÜËÜÉðÂ¢¡Ê¿ÛË¬Éô½ç°ì¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Ï¤¬»ý¤ÄÍë¿À·õ¡¢µ´´Ý¤¬»ý¤ÄÉ÷¿À·õ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢·õ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎÁ¯Îõ¤Ê·õ·á¤¬ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¤òÀ®¤¹·õ¤ò»ý¤Ä¿Ï¤Èµ´´Ý¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¿Ï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëPV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØYAIBA¡Ù¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÉÁ¤¯Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤à¥µ¥à¥é¥¤ÌîÀ¸»ù¡¦Å´¿Ï¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤º²°ìÄ¾Àþ¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦µ´´ÝÌÔ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ´´Ý¤¬¡ÖÅÁÀâ¤ÎËâ·õ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëËþºÜ¤ÊÎ¹Ï©¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç1988Ç¯¡Á1993Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×Éô¿ô¤Ï1700ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1993Ç¯¡Á1994Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1994Ç¯4·î¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÀÄ»³»á¤¬´°Á´´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¾®À¾¹î¹¬¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º£²óÅ´·õ½½Ïº¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¾®À¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤¿YAIBA¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡ª²û¤«¤·¤¤¡ªYAIBAÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤È¤¤¤¦Êý¤â¤Þ¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤Ò¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¿ÛË¬Éô½ç°ì¥³¥á¥ó¥È
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÏ·¿Í¡¢Æ¬Ç¾¤âÏ·¿Í¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¡ª¤µ¤ì¤ÉÅÁÀâ¤Î·õ¹ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§ÀÄ»³¹ä¾»¡ÖYAIBA¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ï¡°æÎ´¹°
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µµÅÄ¾ÍÎÑ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Á°ÊÂÉð»Ö
ÆÃµ»´ÆÆÄ¡§ËñÅÄ¹À»Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÍª²ð (Bamboo)
Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ£°æ°ì»Ö
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
£³D´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼¹¬·û
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¡»Îµý
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§¤ä¤Þ¤ÀË ½Ð±©ÎÉ¾´
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÍÛ
²»¶Á¸ú²Ì¡§¿¹Àî±Ê»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²¬ÅÄËã°á»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¢£¥¥ã¥¹¥È
Å´¿Ï¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Êö¤µ¤ä¤«¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
µ´´ÝÌÔ¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
Å´·õ½½Ïº¡§¾®À¾¹î¹¬
µÜËÜÉðÂ¢¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¡ÚÆ°²è¡ÛÍë¿À·õ¤ÈÉ÷¿À·õ¡ªÇ÷ÎÏ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØYAIBA¡Ù¿·ºî¤ÎºÇ¿·±ÇÁü
¡¡¡ØYAIBA¡Ù¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÉÁ¤¯Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ØYAIBA¡Ù¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÄ¾Á°ÏÈ¤È¤Ê¤ëÅÚÍË¸á¸å5»þ30Ê¬ÏÈ¤Ë·èÄê¡£1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÄ»³ºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØYAIBA¡Ù¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÉÁ¤¯Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤à¥µ¥à¥é¥¤ÌîÀ¸»ù¡¦Å´¿Ï¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤º²°ìÄ¾Àþ¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦µ´´ÝÌÔ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ´´Ý¤¬¡ÖÅÁÀâ¤ÎËâ·õ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëËþºÜ¤ÊÎ¹Ï©¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç1988Ç¯¡Á1993Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×Éô¿ô¤Ï1700ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1993Ç¯¡Á1994Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1994Ç¯4·î¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÀÄ»³»á¤¬´°Á´´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¾®À¾¹î¹¬¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º£²óÅ´·õ½½Ïº¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¾®À¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤¿YAIBA¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡ª²û¤«¤·¤¤¡ªYAIBAÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤È¤¤¤¦Êý¤â¤Þ¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤Ò¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¿ÛË¬Éô½ç°ì¥³¥á¥ó¥È
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÏ·¿Í¡¢Æ¬Ç¾¤âÏ·¿Í¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¡ª¤µ¤ì¤ÉÅÁÀâ¤Î·õ¹ë¡£¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§ÀÄ»³¹ä¾»¡ÖYAIBA¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ï¡°æÎ´¹°
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µµÅÄ¾ÍÎÑ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Á°ÊÂÉð»Ö
ÆÃµ»´ÆÆÄ¡§ËñÅÄ¹À»Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÍª²ð (Bamboo)
Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ£°æ°ì»Ö
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
£³D´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼¹¬·û
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¡»Îµý
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§¤ä¤Þ¤ÀË ½Ð±©ÎÉ¾´
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÍÛ
²»¶Á¸ú²Ì¡§¿¹Àî±Ê»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²¬ÅÄËã°á»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¢£¥¥ã¥¹¥È
Å´¿Ï¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Êö¤µ¤ä¤«¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
µ´´ÝÌÔ¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
Å´·õ½½Ïº¡§¾®À¾¹î¹¬
µÜËÜÉðÂ¢¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì