º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¡¡Ö¥¯¥»¶¯¡×·ì´É¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§?¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM¡ªLK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£X¤ò³«Àß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·ãÇò¡£ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³ÆÊýÌÌ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ËÜÊª¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤¬¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿º´Ìî¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢ËÍ¤Î¤Ò¤¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÇ¼¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤¿ÄÁ¤·¤¤¡ÈÉª¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö1¥«·îÈ¾¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤ËX¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Î¡È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¤â¤óÀä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¡Ö·ì´É¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö·ì´É¹¥¤¡×¡Ö·ì´ÉºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥»¶¯¡×¡Ö¤Ò¤¸¤Ã¤Æ¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£