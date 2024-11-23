ºØÆ£ÃÎ»ö¡¡£Ô£Ö½Ð±é¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¿ÏÇÊóÆ»¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤ª¤Í¤À¤ê¤È¤«¡¢°ã¤¦¤Ê¡×¡¡¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ï¡Ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤«¤é½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬£²£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¡£À©ºî¶É¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÃæÃ«¤·¤Î¤Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¼ýÏ¿£²£±Æü¡Ë¤ËÅú¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¸©µÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£¹·î£²£±Æü¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ºØÆ£¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÃ«¥¢¥Ê¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤·¡¢Á°²ó½Ð±é¸å¤ËÁª¤ó¤À¼º¿¦¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¡Ö¤Ò¤È¤ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤ÁªµóÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÍ¸¢¼Ô¤«¤é¡Ö¼¤á¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸·¤·¤¤¤´»ØÅ¦¤â¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¥¢¥Ê¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÊó¤¸Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅö»þ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶ÈÌ³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢¸©»ºÉÊ¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¸©¤Î¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¤ª¤Í¤À¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£²ó¤ÎÊ¸½ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿¤«¤é½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£