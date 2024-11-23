¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±À£Á°¡¢²£ÉÍ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÒ¤±¡×¤Ë½Ð¤¿ Î¢¤Ë¤Ï¼þÅþ¤Ê½àÈ÷
¡Ê23Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô½à·è¾¡¡¡²£ÉÍ3¡½1ÅìÍÎÂçÉ±Ï©=±äÄ¹½½°ì²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÄÂç¤ÎÀ¶¸¶Àµ¸ã¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎÉã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤È¤µ¤±¤Ö
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¿ÀµÜ¤Ë¤¤¤ë1Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡£
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹½½²óÎ¢1»àËþÎÝ¡¢²£ÉÍ¤¬·Þ¤¨¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£É½¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ·ù¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâÌî5¿Í¥·¥Õ¥È¡×¤À¡£
¡¡¡Ö100²ó¤Ë1²ó¡¢Àé²ó¤Ë1²ó¤È¤«¡Ê¤ÎºîÀï¡Ë¡£Éé¤±¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡º¸Íã¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¬¤é¶õ¤¤Ë¤·¤¿¡£ÂÇµå¤¬Èô¤Ù¤Ð¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÏÉ¬»ê¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÆâÌî¼ê¤òÆóÎÝ¾å¤ËÇÛÃÖ¡£¤Û¤«¤ÎÆâÌî¼ê4¿Í¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¤¤¿¡£È¬²ó¤ËÆ±ÅÀ¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿9ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¼ê¤Ï¿©¤ï¤Ê¤¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÇµå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ»»¦¤òÃ¥¤¦¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥Õ¥È¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ±üÂ¼Íê¿Í¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·Ä¾µå¾¡Éé¤òÄ©¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï144¥¥í¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡Ö±üÂ¼¤Îµå°Ò¤Ê¤é¡Êº¸Íã¤Ë¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿ÅÒ¤±¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤âÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¶áµ¦²¦¼Ô¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ò¶Ã¤«¤¹¡¢¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀÑ¶Ëºö¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ÇÈ´¤¤ó¤Ç¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö²£ÉÍ1¶¯¡×¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë¤òÍÊ¤·¤¿2007Ç¯°ÊÍè¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£¡ÊÂçµÜ¿µ¼¡Ï¯¡Ë