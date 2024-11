2大会連続でオリンピック出場した卓球界のエース張本智和が来日した海外選手に渡した爐土産瓩話題となっている。

北九州市で行われている「WTTファイナルズ 福岡」に出場するフランス人選手フリーリアン・ブーラソーが自身のインスタグラムを更新。「Thank you for the practices and thank you for the gift(練習してくれてありがとう。お土産もありがとう)」と綴り、張本との2ショットを投稿。ブーラソーの手には、福岡市で創業したラーメン「一蘭」のパッケージが握られている。

この投稿に張本が反応。「Thank you for practice(練習ありがとう) 一蘭しか勝たん」と返信している。