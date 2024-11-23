ÅìMAX¡¢ºÊ¡¦°Â¤á¤°¤ß¤È¤Î5Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤ë¤ó¤À¤ï¡×
¡¡¡ÈÅìMAX¡É¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Take2¤ÎÅìµ®Çî¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤È¤Î5Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÅìMAX¤ÈÌ¼¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åì¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2019Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿°Â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö²û¤«¤·¤¤ ¼ã¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤ë¤ó¤À¤ï¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Í¡Á¡×¤Èº£¸å¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£