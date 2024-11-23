ÉðÅìÍ³Èþ¡ØÀ®¾ëÀÐ°æ¡Ù¤Ç¥ê¥ÔÇã¤¤¤¹¤ë¤ÈÂ¨·è¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¡Ö¤ªÍ§Ã£¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉðÅìÍ³Èþ¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ØÀ®¾ëÀÐ°æ¡Ù¤Ç¥ê¥ÔÇã¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¨·è¤·¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö20¿ÍÁ°¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÉðÅì¤Ï¡Ö¥ê¥ÔÇã¤¤Â¨·è¤á¤¿À®¾ëÀÐ°æÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ï·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥½¥Æ¡¼ ¤·¤·¤ã¤â ¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª ¤¤Î¤³¤Î¥¹¡¼¥× ¤´ÈÓ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÍ¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÍ§Ã£¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇã¤Ã¤¿À®¾ëÀÐ°æ¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¤¹¡×¤È¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡ª¥ê¥ÔÇã¤¤·èÄê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥â¥ÈÅß¼ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£