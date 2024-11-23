ÀÐÀîÎË¡¢É÷¤Ë¤âÉé¤±¤ºµÕÅ¾¤Ç¤ÎÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤Ø1ÂÇº¹3°Ì¤ËÉâ¾å ¡ª 15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾Þ¶â²¦¤Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ú¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡Û
¢£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó Âè3Æü¡Ê23Æü¡¢¹âÃÎ¸©¡¦Kochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¢7350¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
ÉÃÂ®4m¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ìÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢Âç²ñ¥Û¥¹¥È¥×¥í¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê33¡¢CASIO¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£¼ó°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤ÈÇ÷¤ë3°Ì¥¿¥¤¤Ç3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¼ó°Ì¤Î¥½¥ó ¥è¥ó¥Ï¥ó¡Ê33¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤È3ÂÇº¹¤Î4°Ì¥¿¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ìÁ°È¾9¥Û¡¼¥ë¤òÁ´¤Æ¥Ñ¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º²æËý¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢10ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡¢Ã¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï10ÈÖ¤Ç¤Î1¤Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Î¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤ËÇ÷¤ë3°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£ÀÐÀî¤ÏÄ¾¶á4¾¡¤òµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ½éÀ©ÇÆ¤ØºÇ¹â¤Î°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡¢ÀÐÀî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤Æü¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¹¤®¤ÆÁÈ¤Î²ñÏÃ¤â¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ì¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢É÷¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÉ÷¤Ç¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
2009Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾Þ¶â²¦³ÍÆÀ¤Ø¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç²ó¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î3¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÌÀÆü¤ÎÁ°È¾¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÅ¸³«¤âÁ´Á³ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¾Þ¶â²¦¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤ÏÂçº®Àï¤ÎÍÍÁê¤Ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Îº£Ê¿¼þ¸ã¡Ê32¡¢¥í¥Ô¥¢¡Ë¤Ï¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ËÊÂ¤Ö¡Ö67¡×¡£26°Ì¥¿¥¤¤«¤é6°Ì¥¿¥¤¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£Æ±1°Ì¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê23¡¢ELECOM¡Ë¤Ï¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢4¥Ü¥®¡¼¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º28°Ì¥¿¥¤¡£Æ±2°Ì¤Î¶âÃ«Âó¼Â¡Ê26¡¢Yogibo¡Ë¤â5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢5¥Ü¥®¡¼¤ÈÊ¿ÅÄ¤òÆÍ¤Êü¤»¤º¡¢17°Ì¥¿¥¤¤Ç3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Û
1°Ì¡¡¡¼12¡¡¥½¥ó ¥è¥ó¥Ï¥ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼
3°Ì¡¡¡¼11¡¡ÀÐÀîÎË¡¢¾å°æË®¹À¡¢À¶¿åÂçÀ®
6°Ì¡¡¡¼10¡¡º£Ê¿¼þ¸ã¡¢´äÅÄ´²
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
17°Ì¡¡¡¼7¡¡¶âÃ«Âó¼Â¡¢Â¾10Ì¾
28°Ì¡¡¡¼6¡¡Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢Â¾4Ì¾¡¡