¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈºÊ¤¬É×¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ò¹ðÇò¡¡Ê¿°¦Íü¡ÖÃ»¥Ñ¥ó¤ò¡Ä¡×ÅÎ¤³¤Î¤ß¡Ö¶»ÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü(39)¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê38¡áFCÅìµþ¡Ë¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¤ÏÄ¹Í§¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ»¥Ñ¥ó¤ò¤á¤¯¤ê¾å¤²¤ÆÍú¤¯¤È¤³¤í¡×¤È²óÅú¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÀ¤â¤â¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¥¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¤³¤ÎÍú¤Êý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÅÎ¤³¤Î¤ß¤ÏÉ×¤ÎÂçÁêËÐ¡¦¹â°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶»ÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÌÓ¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤í¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ìî¸ý·¼Âå¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÃË»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÆêºêÃÒ°¡¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ê¢¼Ð¶Ú¤ÏÏÆÊ¢¤Î¶ÚÆù¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Æêºê¤ÎÆùÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£