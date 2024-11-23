¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ºâÌ³Ä¹´±¤ËÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ý¼Ô¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºâÌ³Ä¹´±¤ËÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¿·À¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ëºâÌ³Ä¹´±¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤òÀèÆ³¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³Ä¹´±Áª¤Ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¡¢¾¦Ì³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¶ä¹ÔCEO¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤ò¿ä¤¹¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¥Ý¥¹¥ÈÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£