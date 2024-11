6人組メインボーカル&ダンスグループ・Lienelが、2025年5月に開催する<Lienel 3rd Live Tour 「Lienel a go-go!」>の追加公演の開催を発表した。現在は2025年1月8日(水)にリリースする5thシングル「Go Around The World」の発売に伴い、全国を巡るリリースイベント<Lienel a go-go!>の真っ最中だ。香川や岡山などLienel が初めて訪れる地域での開催が多くあることもこの<Lienel a go-go!>の魅力。

リリース情報



5th シングル「Go Around The World」2025年1月8日(水)リリース【TYPE-A】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. Rock Your Body【TYPE-B】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. No Limit, No Rules【TYPE-C】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. 恋のFIRE! FIRE!! FIRE!!!【TYPE-Lienel】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. じれったいKISS値段:税込1,650円