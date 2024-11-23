Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ú¿§¾ðÅÉòí¡Û¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡©¡ÖÅÉòí¡×¡á¡ÖÍî½ñ¤¡×±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ä
ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¿§¾ðÅÉòí¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¿§¾ðÅÉòí¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡×¤ä¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤¬ÂåÉ½¶Ê¤ÎÃËÀ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¿§¾ðÅÉòí¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2¿ÍÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡×¤Î¡Ö¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡Êgraffiti¡Ë¡×¤Ï¡ÖÍî½ñ¤¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÅÉòí¡×¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤ÇÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿§¾ðÅÉòí¡×¤ÈÉ½¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¢¨Ray WEBÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô