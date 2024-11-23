ÌÜ¹õÏ¡Ì¼Ìò¤¬±Ç²è¤Ç·ì¾®ÈÄÌò¤Ë¡ª¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥è¥¤¥·¥ç¥è¥¤¥·¥ç¤È±¿¤Ö»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ½ºî¿Ø¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÇSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿»ÒÌò¤¬¡¢·ì¾®ÈÄÌò¤Ç±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ë·ì¾®ÈÄÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀôÃ«À±Æà(7)¡£¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç·ì¾®ÈÄÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö·ì¾®ÈÄ¡×¤È´Á»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Çò¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¡Ö9100¡×¤ÈÌ¾»¥¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿å¿§¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ç·ÉÎé¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤·ì¾®ÈÄ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥è¥¤¥·¥ç¥è¥¤¥·¥ç¤È±¿¤Ö»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÌò¡×¡Öº£¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÍÄ¤¤´¶¤¸¤Î¤é¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ½ºî¿Ø¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê·ì¾®ÈÄ¥¥ã¥Ã¥×»÷¹ç¤¦¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×(12·î13Æü¸ø³«)¤Ï±ÊÌî²ê°ê¡¢º´Æ£·ò¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¸ø³«Á°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¡£ÀôÃ«¤¬±é¤¸¤¿·ì¾®ÈÄÌò¤Ë¤Ï¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¥´¡¼!¥´¡¼!¥¥Ã¥Á¥óÀïÂâ¥¯¥Ã¥¯¥ë¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥¤¥«¡¦¥Ô¥å¤Ê¤É»ÒÌò¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¡£