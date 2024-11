BIGBANG(ビッグバン)のG-DRAGONが23日、京セラドーム大阪で開催されたグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』に降臨。メンバーのSOL(ソル)とD-LITE(ディライト)がパフォーマンス中にサプライズ登場し、会場を沸かせた。7年4カ月ぶりに音楽活動を復帰したG-DRAGONが「HOME SWEET HOME」をパフォーマンス中、SOLとD-LITEが続けて合流。大きなサプライズに観客だけでなく、SEVENTEENら出演者も思わず立ち上がり、歓声を上げた。

さらに、BIGBANGが誇る名曲「BANG BANG BANG」のイントロが流れると、会場からは絶叫も。「FANTASTIC BABY」もパフォマンスし、ドームを揺らした。また、G-DRAGONは「Music Visionary of the Year」を受賞。トロフィーを受け取ると日本語で「久しぶりですね」とかみしめるように語り、会場を見わたした。ファンや関係者、メンバーに感謝を伝えると、「来年もまた獲りに来ますよ」と期待を高めた。『MAMA AWARDS』は、韓国本社CJ ENMが実施する世界最大級のK-POPアワード。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタート。2009年には『MAMA』(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)となり、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなか、22年にアジアを越え、グローバル音楽授賞式『MAMA AWARDS』となった。22年には京セラドーム大阪、昨年は東京ドームで開催された。今年は、21日(現地時間)に米ロサンゼルスのドルビー・シアター、22・23日に大阪・京セラドーム大阪で3日間にわたって開催される。25年の歴史でアメリカに初進出する。今年の授賞式全体のコンセプトは「BIG BLUR:What is Real?」。アメリカではパク・ボゴム、日本ではキム・テリがホストを務める。