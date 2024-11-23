Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¡¡6³¬·ú¤Æ½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡4¿Í¡Ê20¡Á60Âå¡Ë¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤â¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤¢¤ê¡¡²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë
¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î6³¬·ú¤Æ½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾Á°¡¢ÈÄ¶¶¶è¡¦ÈÄ¶¶¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤«¤é¡Ö²Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ë2³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É31Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¤ª¤è¤½20Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¤·¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJRÈÄ¶¶±Ø¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½300¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£