INIが23日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に登壇。「Favorite Asian Artist」を受賞した。

【写真】INI「2024 MAMA AWARDS」ライブパフォーマンスの模様

K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

2021年デビューシングル「A」でデビュー、最近では6枚目のシングル「The Frame」がミリオンセラーを達成し、強い勢いを続 けているINI。

パフォーマンスでは、真っ赤に染まるステージの中、「LOUD(MAMA ver.) 」から「WMDA(Where My Drums At)(MAMA ver.)」へと展開。エネルギッシュなパフォーマンスで熱を高めていく。太鼓を使った演出も印象的。多くのダンサーが登場し圧巻のステージでオーディエンスを楽しませた。

今年1年間優れた実力で目覚ましい成果を上げ、大きな支持を得たアジアのアーティストに贈られる「Favorite Asian Artist」を受賞したINIは、「今年、僕たちINIが『MAMA AWARD』で賞をいただくことができて本当に嬉しく思います。幸せです。これからも素敵なパフォーマンスをお見せできるように、僕たちらしく頑張っていきたいと思います」とコメントした。【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新した。毎年、最高のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術力が一つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。