SEVENTEEN(C)︎ CJ ENM Co., Ltd, All Rights

SEVENTEENが23日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に登壇。「Super Stage」を受賞した。

K-POP 授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

見るものの目と耳を虜にする、音楽とパフォーマンスで強烈な没入感を与えられる「Super Stage」受賞について、「賞をいただけて本当に嬉しく思います。今日ワクワクする気持ちで『MAMA AWARDS』に来ました。序盤からこのような嬉しい賞をいただくことができて本当にうれしいです。今日僕たちSEVENTEENは、この賞にふさわしい素敵なステージを披露したいと思います。楽しみにしていて下さい。」と喜びを伝えた。

【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新した。毎年、最高のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術力が一つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。