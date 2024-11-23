11月23日、京都競馬場で行われた11R・ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、エリキング（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に3番人気のジョバンニ（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着に4番人気のクラウディアイ（牡2・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは2:00.9（良）。

2番人気でC.デムーロ騎乗、サラコスティ（牡2・栗東・池添学）は、7着敗退。

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重賞初制覇

川田将雅騎乗の1番人気、エリキングが無傷の3連勝で嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは中団追から。勝負どころでは手応えが今ひとつにも見えたが、直線に向いてからはしっかりとした伸び脚。馬場の真ん中から突き抜けての完勝だった。

エリキング 3戦3勝

（牡2・栗東・中内田充正）

父：キズナ

母：ヤングスター

母父：High Chaparral

馬主：藤田晋

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 エリキング 川田将雅

2着 ジョバンニ 松山弘平

3着 クラウディアイ 西村淳也

4着 ウォータークラーク 武豊

5着 スリーキングス 岩田康誠

6着 テイクイットオール 三浦皇成

7着 サラコスティ C.デムーロ

8着 ローレルオーブ 団野大成